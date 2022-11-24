В Свердловской области стало на 12 миллиардеров больше
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области 49 человек заработали за прошлый год более одного миллиарда рублей. Об этом рассказали «Коммерсанту-Урал» в ФНС.
Согласно данным налоговой, в прошлом году таких счастливчиков было меньше – всего 37 человек.
Количество заработавших больше миллиона тоже выросло. Так, декларации на доходы более одного миллиона рублей в прошлом году подавали более 47 тысяч человек, а в этом – более 60 тысяч.
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