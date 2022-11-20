Средняя желаемая минимальная зарплата екатеринбуржцев составляет 36 тысяч рублей

10.55 Среда, 23 ноября 2022
Экономика
Фото: Вечерние ведомости


В Екатеринбурге средний желаемый минимальный размер оплаты труда составил 36 тысяч рублей. Такие данные привел сервис по поиску работы SuperJob после проведения опроса.

Как сообщал Минтруд, с 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда по стране составит 16 242 рубля. Однако средние ожидания по МРОТ среди жителей мегаполисов в два раза выше запланированной суммы.

Так, по мнению екатеринбуржцев, средний желаемый МРОТ в регионе равняется 36 тысячам рублей. В апреле этого года значение в городе составляло 35 300, а в январе – 34 700. Екатеринбург сейчас занимает 18-е место в рейтинге мегаполисов по величине ожиданий.

Первое место в данном рейтинге занимает Москва. Жители столицы России мечтают о сумме в 43 500 рублей. На втором месте – Владивосток (40 900 рублей), на третьем – Хабаровск (40 700 рублей).

Самые скромные запросы по желаемому размеру минимальной зарплаты оказались в Пензе (33 700 рублей) и Оренбурге (33 900) рублей.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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