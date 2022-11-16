Более 120 предприятий Свердловской области прошли обучение для работы с китайскими партнёрами

«Среди них такие, как проверка контрагентов, алгоритм поиска компаний-поставщиков и закупок в Китае, особенности логистики и денежных расчётов, вплоть до кредитования в юанях», – рассказали в департаменте информационной политики региона.

«Хочется сказать нашим партнёрам в Свердловской области: работа с китайскими компаниями — это доступно. Необходимо выстраивать отношения с нашим бизнесом тщательно и надолго. Рекомендую быть в запросах очень конкретными. Это касается как продукции, так и желаемых сроков поставки», – приводят слова Шэна в ДИПе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В рамках проекта «Международная кооперация и экспорт» более 120 предприятий Свердловской области прошли обучение по работе на китайском рынке. На семинаре отрабатывались практические вопросы торгово-экономического взаимодействия с предприятиями из КНР.Помимо спикеров от российской стороны, на обучающем семинаре выступил директор департамента по стимулированию внешних инвестиций национальной торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции Шэн Гофэй,