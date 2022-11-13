Квартиры на вторичном рынке в Екатеринбурге с начала года подорожали на 8,9%

«Подобное повышение средней цены в целом и в разрезе по ценовым поясам, типам, размерам является следствием структурных изменений: в связи с вымыванием наиболее дешевых лотов», – поясняют в УПН.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с начала года средняя цена на квартиры на вторичном рынке недвижимости выросла на 8,9%. Это следует из анализа рынка Уральской палаты недвижимости.По данным аналитического отдела УПН на 14 ноября, средняя цена квадратного метра составляет 102 024 рубля. Показатель за неделю вырос на 0,4%, за месяц – на 1%, а по сравнению с началом года – на 8,9%.В базе данных УПН сейчас к покупке предлагается 3 800 квартир. За месяц показатель снизился на 4,1%. Еще 390 выставленных на продажу объектов – это квартиры в коммунальных квартирах. За четыре недели объем снизился на 7,3%. В городах-спутниках – Арамиле, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске – продают еще 289 квартир, что на 8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.Аналитики палаты отмечают, что среди объектов различных размеров наблюдается рост средних цен. Однокомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали на 1,8%: средняя цена квадратного метра – 111 865 рублей. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры подорожали на 0,8% за месяц. Квадратный метр в двушке в среднем стоит 99 053 рубля, а в трешке – 100 764 рубля. Квартиры с четырьмя и более комнатами стали дороже на 1,4%: 101 713 рублей за квадратных метр.В коммунальных квартирах Екатеринбурга стоимость «квадрата» уменьшилась на 0,1% – до 73 930 рублей. В пригороде квартиры подешевели на 1,5% – 75 461 рубль за квадратный метр в среднем.