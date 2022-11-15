В Свердловской области началось публичное обсуждение бюджета на 2023 год

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области стартовало открытое обсуждение проекта закона о бюджете региона на 2023 год и плановый период. В обсуждении участвуют депутаты Заксобрания области, представители бизнеса и общественных организаций, а также региональных и муниципальных органов власти.Как сообщили в департаменте информполитики региона, согласительные процедуры пройдут в течение ближайших двух недель. По словам председателя областного парламента Людмилы Бабушкиной, в работе согласительной комиссии участвуют 69 человек. Основная цель комиссии – подготовить проект бюджета ко второму чтению.Перед согласованием бюджетных параметров следующего года предстоит подвести предварительные итоги социально-экономического развития Свердловской области в 2022 году, рассмотреть исполнение бюджета региона за девять месяцев и дать прогноз на 2023 год.