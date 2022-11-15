В Свердловской области на два года продлили льготы для деловых и торговых сетей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на два года продлили пониженные ставки по налогу на имущество для объектов административно-деловых и торговых центров, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости.Сегодня депутаты Заксобрания Свердловской области одобрили соответствующий закон. Пониженные ставки по налогу будут действовать в 2023 и 2024 годах. Проект закона по поручению губернатора подготовило министерство экономики и территориального развития региона.Так, на два года освобождены от уплаты налога организации, которые осуществляют социально значимую деятельность, в том числе связанную с образованием, лечением, социальным обслуживанием.Для введенных в эксплуатацию до 2020 года объектов торговли и деловых центров, сумма налога в следующем году снижена на 50%, а в 2024 году – на 25%.Чтобы получить данную поддержку, бизнес должен гарантировать уровень среднемесячной зарплаты работников не менее 100% к среднеобластному значению и сохранять не менее 90% числа сотрудников к уровню предыдущего года.