Депутаты свердловского Заксобрания в первом чтении рассмотрели проект бюджета на 2023 год

– С завтрашнего дня приступает к работе временная согласительная комиссия Законодательного собрания по вопросам, связанным с рассмотрением, в том числе в форме публичных слушаний, проекта закона об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, – добавила председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области в первом чтении рассмотрели законопроект об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.Как сообщают в департаменте информполитики Свердловской области, доходы бюджета на 2023 год составят 343 миллиарда рублей, расходы – 359,2 миллиарда, дефицит – 16 миллиардов.Расходы на социальную сферу – 241 миллиард рублей. Это 67% в структуре бюджетных расходов на 2023 год.Кроме того, расходы муниципалитетов в следующем году прогнозируются на уровне 107,9 миллиарда рублей, что на пять миллиардов выше, чем в этом году.