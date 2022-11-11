Бюджет Екатеринбурга на 2023 год внесли на рассмотрение в гордуму

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Администрация Екатеринбурга внесла на рассмотрение в городскую думу бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.В пресс-службе мэрии рассказали, что доходы в 2023 году составят около 64,2 миллиарда рублей, а расходы – 66,2 миллиарда рублей. В 2024 году доходы прогнозируются на уровне 61, 7 миллиарда рублей, в 2025 году – 56,5 миллиарда рублей. Расходная часть в 2024 году – 63,7 миллиарда рублей, в 2025 – 58,3 миллиарда рублей.Замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков пояснил, что бюджет города включает 23 программы. Инвестиционные проекта, начавшиеся в 2022 году, будут продолжены и в следующем году. Также учитывается участие уральской столицы в национальных проектах «Демография», «Жильё», «Экология», «Безопасные качественные дороги» и «Образование».Корюков утверждает, что в бюджете города в полном объеме сохранены все социальные обязательства.Бюджет Екатеринбурга будет приниматься городской думой после утверждения бюджета Свердловской области. Областной бюджет начнет рассматривать региональное Заксобрание завтра, 15 ноября.