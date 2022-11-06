Свердловской области дадут около 10 миллиардов на догазификацию

13.35 Четверг, 10 ноября 2022
Экономика
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости


Свердловская область дополнительно получит из федерального бюджета порядка 10 миллиардов рублей на догазификацию. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«Таким образом, общий объем средств, направленный на догазификацию домовладений жителей Свердловской области из федерального бюджета, составит около 16 миллиардов рублей», – говорится в сообщении ведомства.


По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, на данный момент было подано более 51 тысячи заявок от желающих подключить дома в газовой структуре, из которых около 4,5 тысячи были подключены.

Отмечается, что мероприятия по догазификации домовладений носят бессрочный характер.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:56 Екатеринбуржцу за контрабанду леса на 7 миллионов дали 4 года условно
09:24 Для трамвайного сообщения между Екатеринбургом и Верхней Пышмой заработает аудиогид
22:29 Суд не нашёл ничего незаконного в действиях полицейских, посадивших прохожих на снег во время пацифистской акции в Екатеринбурге
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