Свердловской области дадут около 10 миллиардов на догазификацию

«Таким образом, общий объем средств, направленный на догазификацию домовладений жителей Свердловской области из федерального бюджета, составит около 16 миллиардов рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская область дополнительно получит из федерального бюджета порядка 10 миллиардов рублей на догазификацию. Об этом сообщает департамент информационной политики.По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, на данный момент было подано более 51 тысячи заявок от желающих подключить дома в газовой структуре, из которых около 4,5 тысячи были подключены.Отмечается, что мероприятия по догазификации домовладений носят бессрочный характер.