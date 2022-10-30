Спрос на «мужские» профессии вырос в Свердловской области

– Сокращение числа предложений работы после 24 февраля закончилось в мае. Начиная с июня, наблюдался постепенный подъем активности работодателей. Нынешний подъем во многом можно объяснить тем, что компаниям нужно оперативно заменить мобилизованных или покинувших страну сотрудников, – пояснила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за последний месяц вырос спрос на персонал в тех сферах, где преимущественно заняты мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.Служба исследований hh.ru проанализировала, как в области изменилось количество вакансий за октябрь. Оказалось, что число вакансий за месяц выросло на 3,7% по сравнению с сентябрем.Наиболее заметен рост количества вакансий в сферах «Транспорт, логистика» (+11,3% к сентябрю), «Рабочий персонал» (+11,2%), «Инсталляция и сервис» (+10,8%). В этих сферах основную часть персонала обычно составляют мужчины.Также прирост по количеству вакансий показали сферы «Банки, инвестиции, лизинг» (+10,3%), «Медицина, фармацевтика» (+6,6%), «Строительство, недвижимость» (+6%), «Управление персоналом, тренинги» (+5,9%), «Автомобильный бизнес» (+4,6%), «Информационные технологии, интернет, телеком» (+4,5%) и «Добыча сырья» (+4,1%).