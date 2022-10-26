На социальные расходы в бюджете Свердловской области заложат 241 млрд рублей

«При подготовке проекта бюджета мы опираемся на консервативный вариант экономического прогноза. Что он предполагает? Доходы бюджета увеличиваются, но с замедлением темпов их роста в ситуации санкций», – рассказал министр финансов Александр Старков.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На заседании кабинета министров Свердловской области рассмотрели и одобрили законопроект о бюджете региона на 2023 года и на плановый период. Об этом сообщили в департаменте информполитики области.Согласно проекту бюджета, в 2023 году доходы области составят 343 миллиарда рублей, расходы – 359 миллиардов рублей. На социальную направленность планируют выделить 241 миллиард рублей, в том числе на образование – 100,2 миллиарда рублей, на культуру – 3,4 миллиарда рублей, на здравоохранение – 33,8 миллиарда рублей, на соцполитику – 93,9 миллиарда рублей, а на физическую культуру – 9,7 миллиарда рублей.Планируется, что с 1 января и 1 октября 2023 года зарплаты разных категорий бюджетников вырастут до 6%.Помощь муниципалитетам из областного бюджета должна будет составить 20,8 миллиарда рублей. Средства направят на ремонт и реконструкцию дорог, модернизацию объектов ЖКХ, благоустройство общественных территорий, ремонт детских садов и школ. Всего расходы муниципалитетов в следующем году составят 107,9 миллиарда рублей.Областное правительство продолжит работу над проектом бюджета. Предстоит обсуждение документа с депутатами регионального Заксобрания и взаимодействие с органами федеральной власти по привлечению средств федерального бюджета на реализацию госпрограмм Свердловской области. Окончательный вариант бюджета на следующий год утвердят депутаты Заксобрания в конце 2022 года.