В Свердловской области ввели мораторий на новые требования к бизнесу
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области на шесть лет ограничили действие любых новых обязательных требований для бизнеса и установили только два дня в году, когда такие требования могут вводиться.
Сегодня депутаты свердловского Заксобрания поддержали проект закона, предложенный губернатором. По словам и.о. министра экономики и территориального развития области Дениса Мамонтова, теперь новые требования к бизнесу будут вступать в силу 1 марта или 1 сентября, не ранее чем через 90 дней после принятия нормативно-правового акта.
Также в Свердловской области действует мораторий на проверки бизнеса. Отменены уже около 400 региональных проверок.
Сегодня депутаты свердловского Заксобрания поддержали проект закона, предложенный губернатором. По словам и.о. министра экономики и территориального развития области Дениса Мамонтова, теперь новые требования к бизнесу будут вступать в силу 1 марта или 1 сентября, не ранее чем через 90 дней после принятия нормативно-правового акта.
Также в Свердловской области действует мораторий на проверки бизнеса. Отменены уже около 400 региональных проверок.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Министра по управлению госимуществом и министра финансов назначили в Свердловской области
25 октября 2022
25 октября 2022
В Свердловской области утвердили дополнительные меры соцподдержки семей мобилизованных
25 октября 2022
25 октября 2022