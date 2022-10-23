В Свердловской области ввели мораторий на новые требования к бизнесу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на шесть лет ограничили действие любых новых обязательных требований для бизнеса и установили только два дня в году, когда такие требования могут вводиться.Сегодня депутаты свердловского Заксобрания поддержали проект закона, предложенный губернатором. По словам и.о. министра экономики и территориального развития области Дениса Мамонтова, теперь новые требования к бизнесу будут вступать в силу 1 марта или 1 сентября, не ранее чем через 90 дней после принятия нормативно-правового акта.Также в Свердловской области действует мораторий на проверки бизнеса. Отменены уже около 400 региональных проверок.