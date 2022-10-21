На 4% вырастут оклады екатеринбургских бюджетников
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Накануне глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому оклад работников муниципальных учреждений с 1 ноября повышается на 4%.
Соответствующая информация была опубликована на сайте администрации города.
В опубликованном приложении к постановлению указано, что зарплата будет повышена у сотрудников 48 муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений. Также оклад вырастет у работников детских садов, школ и секций.
Исключением станут педагогические, инженерно-технические, административно-хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские и иные работники, осуществляющие вспомогательные функции. Их зарплата не изменится.
Соответствующая информация была опубликована на сайте администрации города.
В опубликованном приложении к постановлению указано, что зарплата будет повышена у сотрудников 48 муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений. Также оклад вырастет у работников детских садов, школ и секций.
Исключением станут педагогические, инженерно-технические, административно-хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские и иные работники, осуществляющие вспомогательные функции. Их зарплата не изменится.
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