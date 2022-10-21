На 4% вырастут оклады екатеринбургских бюджетников

09.52 Воскресенье, 23 октября 2022
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Накануне глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому оклад работников муниципальных учреждений с 1 ноября повышается на 4%.

Соответствующая информация была опубликована на сайте администрации города.

В опубликованном приложении к постановлению указано, что зарплата будет повышена у сотрудников 48 муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений. Также оклад вырастет у работников детских садов, школ и секций.

Исключением станут педагогические, инженерно-технические, административно-хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские и иные работники, осуществляющие вспомогательные функции. Их зарплата не изменится.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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19:32 Известные актриса и музыкант расскажут о Фриде Кало со сцены екатеринбургского «Космоса»
17:52 На полтора месяца Нижний Тагил останется без железнодорожного сообщения с Алапаевском и Егоршино
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16:29 В Свердловской области умер известный тренер по плаванию Сергей Тарачев
15:51 Подросток, которого подозревают в сожжении пенсионерки, мог избить бездомного
14:29 Синоптики продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области до 25 октября
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11:42 В Нижнем Тагиле пассажир с собакой напал на водителя автобуса из-за замечания
10:33 Ночью под Екатеринбургом загорелась частная пилорама
09:41 В Екатеринбурге задержали подозреваемых в краже запчастей из каршеринговых машин
21:12 «Уральский Эрмитаж» покажет испанские шедевры из коллекции настоящего Эрмитажа
20:39 Предполагаемого грабителя из Нижнего Тагила «взяли» с поличным
20:24 На кресло декана журфака в УрФУ претендуют уже шестеро
19:28 Две уралочки 5 лет брали с жильцов плату за «общагу», не имея на это права
19:11 Открытие новых залов Музея андеграунда в Екатеринбурге было «хрупким»
18:22 В Свердловской области на загородной трассе погиб пешеход
17:50 На выходных в Свердловской области будет холодно
17:29 Екатеринбуржцев приглашают на субботник против рака
16:55 Нуждающаяся в медицинской помощи бабушка пропала в Свердловской области
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