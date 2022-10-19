В 2026 году в Екатеринбурге планируют реконструировать гостиницу «Исеть»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Через четыре года в Екатеринбурге планируются реконструкция гостиницы «Исеть». Предполагается, что первые работы на площадке начнутся в 2026 году, а уже в 2028 году здание должны будут ввести в эксплуатацию. Однако сроки могут сдвинуться из-за проблем с поставками строительных материалов.Об этом изданию 66.RU рассказали в пресс-службе «Делового дома на Архиерейской». Компания принадлежит российскому бизнесмену Алексею Боброву.Отмечается, что до конца этого года здание будет оставаться в управлении «ГУП СО ИнЭкспо», после чего перейдет в управление компании Боброва в рамках государственно-частного партнерства. Однако уже сейчас организация планирует приступить к разработке дорожной карты.«После того как мы создадим с правительством Свердловской области совместное предприятие, уже сможем сформировать бюджет организации и выйти на проектирование», – сообщил пресс-секретарь «Делового дома на Архиерейской» Александр Оводов.Напомним, что «Деловой дом на Архиерейской» заинтересовался проектом реконструкции объекта ещё в феврале этого дома. Здание не используется с 2013 года. Последние девять лет в нём работают только магазины на первом этаже.