Сократилась средняя зарплата жителей Свердловской области
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области снизилась средняя заработная плата. Она составила в августе 52 473 рубля. Это самый низкий уровень за последний полгода. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.
Больше всего за август в Свердловской области заработали представители финансовой и страховой деятельности. Их средняя зарплата составила 88 649 рублей. На втором месте оказались работники области информации и связи с зарплатой 83 939 рублей. Тройку лидеров замкнули ученые, их средний заработок – 83 743 рубля.
Меньше всех за август заработали воспитатели, учителя и преподаватели, в среднем они получили 26 606 рублей. Чуть больше – 28 347 рублей – заработали за месяц работники гостиниц и предприятий общественного питания.
Больше всего за август в Свердловской области заработали представители финансовой и страховой деятельности. Их средняя зарплата составила 88 649 рублей. На втором месте оказались работники области информации и связи с зарплатой 83 939 рублей. Тройку лидеров замкнули ученые, их средний заработок – 83 743 рубля.
Меньше всех за август заработали воспитатели, учителя и преподаватели, в среднем они получили 26 606 рублей. Чуть больше – 28 347 рублей – заработали за месяц работники гостиниц и предприятий общественного питания.
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