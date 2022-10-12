«Уральские авиалинии» временно лишились экспортных привилегий США

13.52 Вторник, 18 октября 2022
Экономика
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Министерство торговли США временно отозвало экспортные привилегии у авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом сообщает издание Reuters.

Так, авиакомпания «Уральские авиалинии» лишилась права участвовать в сделках, которые подпадают под действие правил экспортного регулирования США. Меры введены на шесть месяцев, но могут быть продлены.

По данным Reuters, ведомство обосновывает свое решение тем, что авиакомпания нарушает экспортные ограничения, введенные в отношении России.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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