Свердловчанам для покупки нового автомобиля в среднем нужно копить почти 8 лет
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Аналитики РИА Рейтинга (отдел РИА Новости) посчитали, сколько лет нужно жителям разных регионов России, чтобы накопить денег на покупку автомобиля. Свердловская область в рейтинге регионов по способности купить автомобиль оказалась на 27 месте.
Согласно исследованиям, жителям Свердловской области копить на поддержанный автомобиль потребуется в среднем 4,7 года. Чтобы купить новый автомобиль, копить придется 7,8 года.
В рейтинге регионов по способности купить автомобиль первое место занял Чукотский автономный округ. Жители Чукотки в среднем могут накопить за 2,2 года на поддержанную машину, а на новую – за 3,7 года.
Дольше всех копить на автомобиль приходится жителям Кабардино-Балкарской Республики. В рейтинге этот регион занимает 85 место. На новый автомобиль жителям республики в среднем приходится копить 11,3 года, а на поддержанный – 7 лет.
Согласно исследованиям, жителям Свердловской области копить на поддержанный автомобиль потребуется в среднем 4,7 года. Чтобы купить новый автомобиль, копить придется 7,8 года.
В рейтинге регионов по способности купить автомобиль первое место занял Чукотский автономный округ. Жители Чукотки в среднем могут накопить за 2,2 года на поддержанную машину, а на новую – за 3,7 года.
Дольше всех копить на автомобиль приходится жителям Кабардино-Балкарской Республики. В рейтинге этот регион занимает 85 место. На новый автомобиль жителям республики в среднем приходится копить 11,3 года, а на поддержанный – 7 лет.
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