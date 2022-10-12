Свердловчанам для покупки нового автомобиля в среднем нужно копить почти 8 лет

11.56 Понедельник, 17 октября 2022
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Аналитики РИА Рейтинга (отдел РИА Новости) посчитали, сколько лет нужно жителям разных регионов России, чтобы накопить денег на покупку автомобиля. Свердловская область в рейтинге регионов по способности купить автомобиль оказалась на 27 месте.

Согласно исследованиям, жителям Свердловской области копить на поддержанный автомобиль потребуется в среднем 4,7 года. Чтобы купить новый автомобиль, копить придется 7,8 года.

В рейтинге регионов по способности купить автомобиль первое место занял Чукотский автономный округ. Жители Чукотки в среднем могут накопить за 2,2 года на поддержанную машину, а на новую – за 3,7 года.

Дольше всех копить на автомобиль приходится жителям Кабардино-Балкарской Республики. В рейтинге этот регион занимает 85 место. На новый автомобиль жителям республики в среднем приходится копить 11,3 года, а на поддержанный – 7 лет.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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16:37 В Нижнем Тагиле при пожаре в гараже погибла женщина
15:31 Зооспасатели сняли двух кошек с деревьев в Екатеринбурге и Двуреченске
14:25 В Екатеринбурге может появиться туннель, который свяжет ТЦ «Омега» со станцией метро
12:40 Спасатели потушили пожар на Эльмаше в Екатеринбурге
12:09 Синоптики продлили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в Свердловской области до 19 октября
11:14 В уральской столице силовики задержали отобравшего у прохожего телефон мужчину
10:29 На козырьке магазина на Старых Большевиков в Екатеринбурге нашли труп
09:30 В Каменске-Уральском ищут 38-летнего мужчину, пропавшего 7 октября
17:35 В Екатеринбурге женщина подстрелила пенсионерку из-за конфликта между их питомцами
16:19 Екатеринбуржец лишился 40 тысяч рублей, приобретя билеты в театр для свидания с новой знакомой
15:21 В Верхней Пышме сразились более 200 юных шахматистов Свердловской области
15:06 В Екатеринбурге в районе Эльмаша сохраняется задымление из-за пожара на складе
14:11 Каждая одиннадцатая екатеринбургская компания имеет в своём штате служебных животных
13:09 После пожара на Эльмаше свердловский Роспотребнадзор обнаружил превышение вредных веществ в воздухе
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