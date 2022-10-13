Бывший директор Шарташского лесопарка отчитался о рекультивации Широкореченской свалки
Экономика
Фото Антона Каптелова
Бывший директор администрации Шарташского лесопарка, а ныне председатель Комитета по экологии и природопользованию Администрации Екатеринбурга Артур Зиганшин на этой неделе отчитался о ходе работ по рекультивации мусорного полигона на Широкой речке. Они начались ещё в прошлом году, но в этом закончены ещё не были.
На рекультивацию мусорного полигона «Широкореченский», который предназначался для твёрдых бытовых отходов, выделено без малого полмиллиарда рулей из федерального, областного и городского бюджетов. Планировалось, что в 2022-м году будет потрачено более 300 миллионов рублей на необходимые работы. Однако, до сих пор освоено менее половины из них. Зиганшин на заседание комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию пояснил, что отставание связано с плохими погодными условиями: из-за размытых подъездных путей подрядчик не всегда мог подогнать спецтехнику к полигону. Какую-то часть работ будет осуществлена до наступления холодов, но заканчивать рекультивацию полигона будут только в следующем, 2023-м году.
Провести рекультивацию Широкореченского мусорного полигона было решено, когда стало ясно, что он начинает серьёзно вредить местной экологии. При помощи рекультивации будут восстановлены свыше 23 гектаров земли.
На рекультивацию мусорного полигона «Широкореченский», который предназначался для твёрдых бытовых отходов, выделено без малого полмиллиарда рулей из федерального, областного и городского бюджетов. Планировалось, что в 2022-м году будет потрачено более 300 миллионов рублей на необходимые работы. Однако, до сих пор освоено менее половины из них. Зиганшин на заседание комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию пояснил, что отставание связано с плохими погодными условиями: из-за размытых подъездных путей подрядчик не всегда мог подогнать спецтехнику к полигону. Какую-то часть работ будет осуществлена до наступления холодов, но заканчивать рекультивацию полигона будут только в следующем, 2023-м году.
Провести рекультивацию Широкореченского мусорного полигона было решено, когда стало ясно, что он начинает серьёзно вредить местной экологии. При помощи рекультивации будут восстановлены свыше 23 гектаров земли.
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