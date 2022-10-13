Бывший директор Шарташского лесопарка отчитался о рекультивации Широкореченской свалки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Бывший директор администрации Шарташского лесопарка, а ныне председатель Комитета по экологии и природопользованию Администрации Екатеринбурга Артур Зиганшин на этой неделе отчитался о ходе работ по рекультивации мусорного полигона на Широкой речке. Они начались ещё в прошлом году, но в этом закончены ещё не были.На рекультивацию мусорного полигона «Широкореченский», который предназначался для твёрдых бытовых отходов, выделено без малого полмиллиарда рулей из федерального, областного и городского бюджетов. Планировалось, что в 2022-м году будет потрачено более 300 миллионов рублей на необходимые работы. Однако, до сих пор освоено менее половины из них. Зиганшин на заседание комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию пояснил, что отставание связано с плохими погодными условиями: из-за размытых подъездных путей подрядчик не всегда мог подогнать спецтехнику к полигону. Какую-то часть работ будет осуществлена до наступления холодов, но заканчивать рекультивацию полигона будут только в следующем, 2023-м году.Провести рекультивацию Широкореченского мусорного полигона было решено, когда стало ясно, что он начинает серьёзно вредить местной экологии. При помощи рекультивации будут восстановлены свыше 23 гектаров земли.