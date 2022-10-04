Между Екатеринбургом и Ижевском запускается прямое авиасообщение

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Рейсы будет выполнять авиакомпания «Ижавиа» на самолётах Boeing-737 по пятницам и воскресеньям.На сайте авиакомпании говорится, что стоимость билетов будет от 999 рублей. Перевозки дотируются из бюджета.Вылеты начнутся 4 ноября. Согласно данным авиакомпании, рейсы будут осуществляться по вечерам:I8-201 из Ижевска в 21:00, в Екатеринбург 23:00I8-202 из Екатеринбурга в 23:50, в Ижевск 23:50.Время указано местное для городов вылетов.