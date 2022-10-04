Между Екатеринбургом и Ижевском запускается прямое авиасообщение
Экономика
Рейсы будет выполнять авиакомпания «Ижавиа» на самолётах Boeing-737 по пятницам и воскресеньям.
На сайте авиакомпании говорится, что стоимость билетов будет от 999 рублей. Перевозки дотируются из бюджета.
Вылеты начнутся 4 ноября. Согласно данным авиакомпании, рейсы будут осуществляться по вечерам:
I8-201 из Ижевска в 21:00, в Екатеринбург 23:00
I8-202 из Екатеринбурга в 23:50, в Ижевск 23:50.
Время указано местное для городов вылетов.
На сайте авиакомпании говорится, что стоимость билетов будет от 999 рублей. Перевозки дотируются из бюджета.
Вылеты начнутся 4 ноября. Согласно данным авиакомпании, рейсы будут осуществляться по вечерам:
I8-201 из Ижевска в 21:00, в Екатеринбург 23:00
I8-202 из Екатеринбурга в 23:50, в Ижевск 23:50.
Время указано местное для городов вылетов.
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