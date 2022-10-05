Екатеринбург вошёл в топ городов по простоте трудоустройства

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Екатеринбург занял 6 место в рейтинге городов, в которых проще всего найти работу. Рейтинг формируется на основании сравнения количества резюме и вакансий, его составили аналитики портала hh.ru.Так, согласно данным аналитиков, на одну вакансию в Екатеринбурге приходится 4.1 резюме. Проще найти работу только в Красноярске, Хабаровске, Иркутске, Барнауле и Челябинске, по данным этой аналитики.По этой технологии подсчёта, сложнее всего устроиться на работу в Тюмени, Тольятти, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве.