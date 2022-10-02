На развитие инфраструктуры новых районов Екатеринбурга выделили 700 млн рублей

14.54 Вторник, 11 октября 2022
Экономика
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Из федерального бюджета более 700 миллионов рублей выделили на строительство транспортной инфраструктуры в активно развивающихся районах Екатеринбурга. Деньги уже поступили в Свердловскую область и запланированы на 2024 год в рамках программы стимулирования жилищного строительства «Стимул».

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, программа нацелена на создание социальной и транспортной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки. Такими районами в Екатеринбурге являются Академический и Солнечный.

В этом году в этих районах велось строительство двух школ и девяти участков дорог благодаря программе «Стимул». По поручению губернатора на достижение этих целей в Свердловскую область поступило 15 миллиардов рублей из федерального бюджета и около 600 миллионов из регионального.

В Академическом районе продолжатся следующие работы: строительство общеобразовательной школы на 1200 мест, реконструкция улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей для прокладки трамвайной линии. Работы будут идти на участке от проспекта Академика Сахарова до Суходольской; на улице Евгения Савкова – от Хрустальногорской до Косотурской; на Косотурской – от Евгения Савкова до Суходольской; на Суходольской – от Хрустальногорской до Тенистой. Также планируется профилировать русло реки Патрушихи.

Кроме того, начнется строительство улицы Рябинина, от Академика Парина до Академика Ландау, и улицы Вавилова, от Академика Парина до Академика Ландау между кварталами 11 и 12.

– Национальный проект «Жилье и городская среда» поставил задачу вводить около трех миллионов квадратных метров жилья. Стимулирование застройщиков позволяет наращивать объемы вводимого жилья, а людям заезжать в место с комфортными условиями для жизни. Государственная поддержка строительной отрасли позволит Свердловской области выполнить задачи по объемам ввода жилья и по строительству социальных объектов, – заявил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.


Ожидается, что благодаря стимулированию жилищного строительства в 2022 году в двух районах будет построено около 320 тысяч квадратных метров жилья.

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Максим Маркин © Вечерние ведомости
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