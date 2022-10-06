В «Гору Белую» вложат 11 миллиардов, — похвастался экс-губернатор Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Перестав быть сенатором, Эдуард Россель без дела не остался. Бывшему губернатору Свердловской области, на днях отметившему 85-летний юбилей, доверили заняться развитием туристического кластера «Гора Белая».Эдуард Эргартович, только в июле возглавивший наблюдательный совет «Горы Белой», уже делится успехами. По его словам, к развитию данного туристического кластера удалось привлечь крупных инвесторов, готовых влить в проект 11 миллиардов рублей. «Свердловская область как никакая другая имеет огромный потенциал туризма. Мы можем зарабатывать на туризме больше, чем на промышленности», — приводит слова экс-губернатора агентство ярких новостей «Моменты».Гора Белая — одна из самых высоких вершин Весёлых гор. Она расположена неподалёку от Нижнего Тагила, в 160 километрах от Екатеринбурга. На горе располагается одноимённый горнолыжный курорт, который уже сейчас привлекает большой поток туристов. Предполагается сделать «Гору Белую» основной точкой притяжения для туристов в области и увеличить количество посетителей аж до 1,5 млн человек в год. Для этого планируется построить большую гостиницу, коттеджные домики и олимпийский городок. Короче говоря, очередное «прощай природа, да здравствуют баблосборные проекты!».