Жители Нижнего Тагила смогут получить скидку при оплате проезда в трамвае

Максим Маркин © Вечерние ведомости

Жители Нижнего Тагила с 1 октября по 31 декабря текущего года смогут воспользоваться скидкой при проезде в трамвае в размере 10 рублей. Акция запустится благодаря договоренности платежной системы «МИР» и предприятия «Тагильский трамвай».Скидка будет действовать:- При оплате картой «МИР» с помощью сервисов Mir pay или Samsung pay. Акция не будет действовать, если приложить к терминалу кондуктора пластиковую карту.- при оплате единой социальной картой «Уралочка», которая выпускаться на базе платежной системы «МИР», с помощью сервисов Mir pay, Samsung pay и пластиковой картой.Скидка будет предоставляться как по полному тарифу (вместо 22 рублей будет списано 12 рубля), так и для льготного проезда при предъявлении соответствующего удостоверения (разовый проезд школьнику, пенсионеру и лицам предпенсионного возраста вместо 14 рублей обойдется в 4 рубля). В чеке за поездку будет напечатана полная стоимость, а списание средств выполнится со скидкой.По одной карте можно приобрести до четырех билетов по полному и льготному тарифу, а также по тарифу для провоза багажа в любой комбинации.Акция «Проезд со скидкой 10 рублей» не сочетается с бесплатными пересадками повременно-пересадочной системы. В случае пересадки в течение любого времени плата за проезд со скидкой будет вновь списываться со счета.