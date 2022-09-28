В Свердловской области могут ограничить действие новых требований к бизнесу

10.52 Четверг, 29 сентября 2022
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области могут ограничить действие любых новых обязательных требований для бизнеса сроком 6 лет и установить только два дня в году, когда такие требования могут вводиться.

С таким предложением выступил губернатор Евгений Куйвашев. Как сообщили в департаменте информполитики региона, соответствующая инициатива внесена в Законодательное собрание Свердловской области.

Предполагается, что новые требования будут вступать в силу 1 марта или 1 сентября, но не ранее через 90 дней после принятия нормативно-правового акта.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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