В Свердловской области могут ограничить действие новых требований к бизнесу
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области могут ограничить действие любых новых обязательных требований для бизнеса сроком 6 лет и установить только два дня в году, когда такие требования могут вводиться.
С таким предложением выступил губернатор Евгений Куйвашев. Как сообщили в департаменте информполитики региона, соответствующая инициатива внесена в Законодательное собрание Свердловской области.
Предполагается, что новые требования будут вступать в силу 1 марта или 1 сентября, но не ранее через 90 дней после принятия нормативно-правового акта.
С таким предложением выступил губернатор Евгений Куйвашев. Как сообщили в департаменте информполитики региона, соответствующая инициатива внесена в Законодательное собрание Свердловской области.
Предполагается, что новые требования будут вступать в силу 1 марта или 1 сентября, но не ранее через 90 дней после принятия нормативно-правового акта.
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