Уральский завод гражданской авиации в Екатеринбурге приступил к испытаниям двигателя ВК-800

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге приступили к испытаниям газогенератора турбовального двигателя ВК-800, предназначенного для установки на лёгкие многоцелевые самолёты «Байкал».Как сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области, в настоящее время выполнены «холодные» прокрутки и «горячие» запуски, в ходе которых газогенератор выведен на рабочий режим. Текущие испытания уже подтвердили работоспособность изделия.Первый этап испытаний рассчитан на один месяц. В течение него будут отрабатываться различные режимы работы и уровня нагрузки. Затем газогенератор будет разобран для установки дополнительных датчиков, которые позволят получать детальную информацию о параметрах работы и состоянии узлов.«Приступить к стендовым испытаниям опытного двигателя ВК-800 целиком планируется до конца 2022 года. Сертификация двигателя запланирована на конец 2024 года», – говорится в сообщении ведомства.