Уральский завод гражданской авиации в Екатеринбурге приступил к испытаниям двигателя ВК-800
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге приступили к испытаниям газогенератора турбовального двигателя ВК-800, предназначенного для установки на лёгкие многоцелевые самолёты «Байкал».
Как сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области, в настоящее время выполнены «холодные» прокрутки и «горячие» запуски, в ходе которых газогенератор выведен на рабочий режим. Текущие испытания уже подтвердили работоспособность изделия.
Первый этап испытаний рассчитан на один месяц. В течение него будут отрабатываться различные режимы работы и уровня нагрузки. Затем газогенератор будет разобран для установки дополнительных датчиков, которые позволят получать детальную информацию о параметрах работы и состоянии узлов.
«Приступить к стендовым испытаниям опытного двигателя ВК-800 целиком планируется до конца 2022 года. Сертификация двигателя запланирована на конец 2024 года», – говорится в сообщении ведомства.
Как сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области, в настоящее время выполнены «холодные» прокрутки и «горячие» запуски, в ходе которых газогенератор выведен на рабочий режим. Текущие испытания уже подтвердили работоспособность изделия.
Первый этап испытаний рассчитан на один месяц. В течение него будут отрабатываться различные режимы работы и уровня нагрузки. Затем газогенератор будет разобран для установки дополнительных датчиков, которые позволят получать детальную информацию о параметрах работы и состоянии узлов.
«Приступить к стендовым испытаниям опытного двигателя ВК-800 целиком планируется до конца 2022 года. Сертификация двигателя запланирована на конец 2024 года», – говорится в сообщении ведомства.
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