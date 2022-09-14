Свердловская область стала одним из лидеров по автокредитованию

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Регион вошел в топ-10 по количеству оформленных автокредитов. Соответствующие данные публиковало Национальноее бюро кредитных историй.Согласно такому рейтингу, Свердловская область находится на седьмом месте в списке самых автозакредитованных регионов, уступая Москве и Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю, Татарстану и Башкирии.Только в августе этого года в Свердловской области было выдано почти полторы тысячи автокредитов на общую сумму более 1,6 млрд рублей. Это более чем на 20 процентов больше, чем в июле этого года.