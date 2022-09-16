Прокуратура в Свердловской области обнаружила нецелевое расходование бюджетных денег больше чем на полмиллиона рублей при ремонте сельского Дома культуры

«По результатам проверки прокуратура Туринского района направила материалы в следственные органы материалы для дачи уголовно-правовой оценки указанным действиям, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело», - указано в сообщении надзорного ведомства.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В селе Городище Туринского городского округа сотрудники прокуратуры выявили нецелевое расходование бюджетных при ремонте местного Дома культуры. Сумма такого использования средств областного и местного бюджета составила более полумиллиона – 583 тысячи рублей.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, муниципальное учреждение «Районное социально-культурное объединение» оплатило работы по устройству желобов подвесных общей протяженностью 7,2 км. при фактической установке 100 м.Теперь ответственным лицам за такой ремонт может грозить и уголовное дело.Также известно, что директор учреждения получил административку – штраф в сумме 20 тысяч рублей, а в суд направлен иск о возмещении полумиллиона рублей бюджету.