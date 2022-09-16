Прокуратура в Свердловской области обнаружила нецелевое расходование бюджетных денег больше чем на полмиллиона рублей при ремонте сельского Дома культуры
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В селе Городище Туринского городского округа сотрудники прокуратуры выявили нецелевое расходование бюджетных при ремонте местного Дома культуры. Сумма такого использования средств областного и местного бюджета составила более полумиллиона – 583 тысячи рублей.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, муниципальное учреждение «Районное социально-культурное объединение» оплатило работы по устройству желобов подвесных общей протяженностью 7,2 км. при фактической установке 100 м.
Теперь ответственным лицам за такой ремонт может грозить и уголовное дело.
Также известно, что директор учреждения получил административку – штраф в сумме 20 тысяч рублей, а в суд направлен иск о возмещении полумиллиона рублей бюджету.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, муниципальное учреждение «Районное социально-культурное объединение» оплатило работы по устройству желобов подвесных общей протяженностью 7,2 км. при фактической установке 100 м.
Теперь ответственным лицам за такой ремонт может грозить и уголовное дело.
«По результатам проверки прокуратура Туринского района направила материалы в следственные органы материалы для дачи уголовно-правовой оценки указанным действиям, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело», - указано в сообщении надзорного ведомства.
Также известно, что директор учреждения получил административку – штраф в сумме 20 тысяч рублей, а в суд направлен иск о возмещении полумиллиона рублей бюджету.
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