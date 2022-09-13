Под страхом ареста автомобиля екатеринбурженка оплатила сразу 76 штрафов за нарушение ПДД
Экономика
Фото: авто нарушительницы, которое чуть не арестовали / пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области
В Екатеринбурге во время рейда ГИБДД остановили автомобилистку, задолжавшую 142 тысячи рублей за неоплаченные штрафы за нарушения ПДД. Как передает пресс-служба ГУФССП по региону, большая часть из них – за нарушение скоростного режима.
На женщину заведено аж 76 исполнительных производств из-за неуплаты штрафов. Из-за возможного ареста ее автомобиля «Mitsubishi Lancer» нарушительница погасила задолженность в 142 тысячи рублей.
Продолжит ли женщина нарушать ПДД неизвестно.
На женщину заведено аж 76 исполнительных производств из-за неуплаты штрафов. Из-за возможного ареста ее автомобиля «Mitsubishi Lancer» нарушительница погасила задолженность в 142 тысячи рублей.
Продолжит ли женщина нарушать ПДД неизвестно.
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