Под страхом ареста автомобиля екатеринбурженка оплатила сразу 76 штрафов за нарушение ПДД

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге во время рейда ГИБДД остановили автомобилистку, задолжавшую 142 тысячи рублей за неоплаченные штрафы за нарушения ПДД. Как передает пресс-служба ГУФССП по региону, большая часть из них – за нарушение скоростного режима.На женщину заведено аж 76 исполнительных производств из-за неуплаты штрафов. Из-за возможного ареста ее автомобиля «Mitsubishi Lancer» нарушительница погасила задолженность в 142 тысячи рублей.Продолжит ли женщина нарушать ПДД неизвестно.