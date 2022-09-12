На ремонт ДИВС в Екатеринбурге выделили 258 миллионов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На ремонт Дворца игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге выделили 258 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.Основной задачей ремонта является подготовка помещений ДИВСа в соответствии с требованиями Международной федерации волейбола и Международной федерации университетского спорта, а также обеспечение бесперебойной работы всех систем объекта во время проведения международных мероприятий.Заявки будут принимать до 3 октября, а уже 4 октября объявят победителя аукциона.Напомним, что на 2023 год в Екатеринбурге планировалось проведение Универсиады-2023, но в апреле Международная федерация студенческого спорта отложила мероприятие. Поэтому вместо него в юбилейный год пройдут Международные летние университетские игры.