На ремонт ДИВС в Екатеринбурге выделили 258 миллионов
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
На ремонт Дворца игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге выделили 258 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Основной задачей ремонта является подготовка помещений ДИВСа в соответствии с требованиями Международной федерации волейбола и Международной федерации университетского спорта, а также обеспечение бесперебойной работы всех систем объекта во время проведения международных мероприятий.
Заявки будут принимать до 3 октября, а уже 4 октября объявят победителя аукциона.
Напомним, что на 2023 год в Екатеринбурге планировалось проведение Универсиады-2023, но в апреле Международная федерация студенческого спорта отложила мероприятие. Поэтому вместо него в юбилейный год пройдут Международные летние университетские игры.
Основной задачей ремонта является подготовка помещений ДИВСа в соответствии с требованиями Международной федерации волейбола и Международной федерации университетского спорта, а также обеспечение бесперебойной работы всех систем объекта во время проведения международных мероприятий.
Заявки будут принимать до 3 октября, а уже 4 октября объявят победителя аукциона.
Напомним, что на 2023 год в Екатеринбурге планировалось проведение Универсиады-2023, но в апреле Международная федерация студенческого спорта отложила мероприятие. Поэтому вместо него в юбилейный год пройдут Международные летние университетские игры.
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