В екатеринбургской мэрии будут покупать служебные квартиры для участковых

09.58 Пятница, 16 сентября 2022
Экономика
На заседании гордумы екатеринбургские депутаты поддержали идею чиновников мэрии об обеспечении молодых участковых квартирами. Речь идёт о служебном жилье, которое останется в собственности муниципалитета.

По словам и. о. председателя комитета административных органов Юрия Замятина, предложившего эту идею на заседании думы, молодые участковые получают 26 тысяч рублей и не могут себе позволить съем квартиры, а тем более ее покупку.

По мнению депутатом, денежные средства, которые могут быть выделены на покупку жилья для участковых, не так критичны для города. Кроме того, депутаты считают, что это поможет разобраться с дефицитом участковых – только официально «недобор» составляет 30 %.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости
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