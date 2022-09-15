В екатеринбургской мэрии будут покупать служебные квартиры для участковых

Алиса Левина © Вечерние ведомости

На заседании гордумы екатеринбургские депутаты поддержали идею чиновников мэрии об обеспечении молодых участковых квартирами. Речь идёт о служебном жилье, которое останется в собственности муниципалитета.По словам и. о. председателя комитета административных органов Юрия Замятина, предложившего эту идею на заседании думы, молодые участковые получают 26 тысяч рублей и не могут себе позволить съем квартиры, а тем более ее покупку.По мнению депутатом, денежные средства, которые могут быть выделены на покупку жилья для участковых, не так критичны для города. Кроме того, депутаты считают, что это поможет разобраться с дефицитом участковых – только официально «недобор» составляет 30 %.