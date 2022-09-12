Система бесплатных пересадок появится в трамваях Нижнего Тагила

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

У жителей Нижнего Тагила появится возможность пересаживаться с одного трамвая на другой, не оплачивая проезд дважды. С 19 сентября перевозчик вводит систему бесплатных пересадок. Льготные тарифы при этом сохраняются.Как рассказали ИА «Все новости» в «Тагильском трамвае», при оплате проезда банковской картой пассажир будет приобретать билет на одну поездку, который в течение определенного времени позволит один раз перейти на трамвай любого другого маршрута без доплаты.Там также уточнили, что по билету, купленному за наличные, бесплатно пересесть на трамвай другого маршрута уже не получится. Система действует только для тех граждан, которые используют безналичный расчёт.Как объяснил перевозчик, с момента прикладывания карты к терминалу у кондуктора начинается отсчет 50 минут. При прикладывании карты в течение этого времени во второй раз деньги списываться не будут. Списание произойдет только в том случае, если пассажир будет прикладывать карту к терминалу на 51 минуте или позднее.