Более 12 миллиардов должны жители Свердловской области за коммуналку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Задолженность по коммунальным услугам жителей Свердловской области составила более 12 миллиардов рублей. Такую сумму назвал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.Он подчеркнул, что порядка 72% этой суммы должны физические лица.«Мы видим тенденцию [роста ежегодно на] 5-6% неуплаты физлицами. Это сказывается, поскольку у нас территория с большим количеством жителей, эти 5-6% выливаются в сотни миллионов задолженности», – приводит слова министра ИА «Новый день».Николай Смирнов также объяснил, что, если люди будут оплачивать долги за коммунальные услуги, ресурсники смогут активнее вести ремонтные компании и проводить замену изветшавших сетей.