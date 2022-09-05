Более 12 миллиардов должны жители Свердловской области за коммуналку
Экономика
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Задолженность по коммунальным услугам жителей Свердловской области составила более 12 миллиардов рублей. Такую сумму назвал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Он подчеркнул, что порядка 72% этой суммы должны физические лица.
«Мы видим тенденцию [роста ежегодно на] 5-6% неуплаты физлицами. Это сказывается, поскольку у нас территория с большим количеством жителей, эти 5-6% выливаются в сотни миллионов задолженности», – приводит слова министра ИА «Новый день».
Николай Смирнов также объяснил, что, если люди будут оплачивать долги за коммунальные услуги, ресурсники смогут активнее вести ремонтные компании и проводить замену изветшавших сетей.
Он подчеркнул, что порядка 72% этой суммы должны физические лица.
«Мы видим тенденцию [роста ежегодно на] 5-6% неуплаты физлицами. Это сказывается, поскольку у нас территория с большим количеством жителей, эти 5-6% выливаются в сотни миллионов задолженности», – приводит слова министра ИА «Новый день».
Николай Смирнов также объяснил, что, если люди будут оплачивать долги за коммунальные услуги, ресурсники смогут активнее вести ремонтные компании и проводить замену изветшавших сетей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Явка к 15.00 на выборах в Свердловской области менее 20%
11 сентября 2022
11 сентября 2022
В Свердловской области в выборах смогут поучаствовать 1638 содержащихся под стражей человек
06 сентября 2022
06 сентября 2022
СУМЗ высадил 110 саженцев рябины на улице Интернационалистов в Ревде
07 сентября 2022
07 сентября 2022