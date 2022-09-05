На шесть маршрутов в Нижнем Тагиле будет распространяться скидка на проезд
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Для владельцев карт с национальной платёжной системой «Мир» в Нижнем Тагиле будет действовать скидка 10 рублей на шести пригородных маршрутах. Такая акация будет действовать до конца года.
Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на представителей платёжной системы, акция работает при оплате картой «Уралочка» (от Почта Банка, Банка Синара, ВТБ и остальных). Приобрести билет со скидкой возможно и с помощью смартфона с установленными приложениями «Samsung Pay» или «Mir Pay», куда будет загружена любая другая карта системы «Мир».
Акция распространяется на следующие пригородные направления:
– №102 «Нижний Тагил – Малая Лая»;
– №105 «Нижний Тагил – Синегорский»;
– №107 «Нижний Тагил – Балакино»;
– №108 «Нижний Тагил – Новоасбест»;
– №117 «Нижний Тагил – Горноуральский»;
– №633 «Нижний Тагил – Нижняя Ослянка».
Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на представителей платёжной системы, акция работает при оплате картой «Уралочка» (от Почта Банка, Банка Синара, ВТБ и остальных). Приобрести билет со скидкой возможно и с помощью смартфона с установленными приложениями «Samsung Pay» или «Mir Pay», куда будет загружена любая другая карта системы «Мир».
Акция распространяется на следующие пригородные направления:
– №102 «Нижний Тагил – Малая Лая»;
– №105 «Нижний Тагил – Синегорский»;
– №107 «Нижний Тагил – Балакино»;
– №108 «Нижний Тагил – Новоасбест»;
– №117 «Нижний Тагил – Горноуральский»;
– №633 «Нижний Тагил – Нижняя Ослянка».
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