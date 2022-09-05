Банкет для екатеринбургских депутатов остался без госфинансирования, кино под вопросом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбургская городская дума готовится отмечать юбилей. И пусть дата некруглая, но отпраздновать её хотят, ни в чём себе не отказывая. Впрочем, хотеть — ещё не значит сделать. Сегодня стало известно, что от банкета за бюджетные деньги думцам придётся отказаться.«Главный канал Екатеринбурга» в «Телеграме» обратил внимание на то, что сроки государственного конкурса на пиршество для депутатов прошли, а желающих взяться накормить «юбиляров» так и не нашлось. На банкет планировали потратить 1,3 миллиона рублей, но потенциальные подрядчики, видимо, решили, что на такие деньги екатеринбургских депутатов всё равно вдоволь не насытишь, а объясняться потом, почему на столах не стояли тазики с красной икрой и ананасы с рябчиками, себе дороже.Судя по всему, не лучшим образом прошёл на госзакупках и конкурс на производство короткометражного фильма к 235-летию Гордумы. На него в бюджет Екатеринбурга закладывали производственный бюджет в размере 760 217 рублей и 33 копеек. Сведений о том, чтобы кто-то взялся за съёмки не найдено.Юбилей Екатеринбургская городская дума будет отмечать 23-го ноября. В этот день 235 лет назад состоялось первое её заседание. Сейчас городская дума состоит из 36 депутатов. Председательствует в думе подполковник милиции на пенсии, единоросс Игорь Володин.