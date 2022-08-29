Два императорских бюста и столбы «подарят» Екатеринбургу на 300-летие

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Новость о том, что в Екатеринбурге планируют восстановить бюсты Петра I и Екатерины I, в городе ходит уже давно. Но теперь стало известно, во сколько обойдутся эти новоделы: более 30 миллионов рублей!Точнее – 32 миллиона 700 тысяч рублей. Такую сумму закладывают на создание новых императорских бюстов, взамен уничтоженных столетие назад. Правда, в эту же сумму внесены ещё расходы на установку двух столбов, в дореволюционной России обозначавших Московскую заставу. Изначально бюсты императора и императрицы украшали парк на Плотинке. Простояли они недолго — от их установки в 1886-м году до низвержения в Исеть революционерами прошло чуть больше 30 лет. Вот столбы — два гранитных обелиска с двуглавыми орлами на вершинах — «прожили» в Екатеринбурге подольше. Их устанавливали в 1824-м году, когда ждали приезда императора, а демонтировали, предположительно, в конце 20-х годов 20-го века.Восстановить «Московскую заставу» и императорские бюсты планируют в качестве подарка Екатеринбургу на 300-летие, которое будут отмечать в следующем году. К этой дате вообще норовят тратить деньги, не скупясь. Известно, что в планах создать специальный «юбилейный» сайт (800 тысяч рублей), достроить Ледовую арену на месте снесённой телебашни (10 миллиардов рублей), уже провели конкурс на специальный логотип (300 тысяч рублей только разработчику-победителю).