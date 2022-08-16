Мораторий на новые требования к бизнесу введут в Свердловской области

– Мораторий коснется всех новых требований, устанавливаемых областными актами, которые проверяются в рамках контрольно-надзорной деятельности и при выдаче разрешений и лицензий, – пояснили в министерстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области планируют ввести мораторий на установление новых требований к бизнесу. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Мораторий на установление новых требований планируют ввести до конца 2023 года. Подготовкой документа займется министерство экономики и территориального развития.В частности, мораторий затронет вопросы использования земель, размещения рекламы, экологические и геологические ограничения, деятельность такси, осуществление регулярных перевозок и другие аспекты.