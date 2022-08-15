Комбинат в Екатеринбурге имитирует упаковку легендарного уральского майонеза

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге производителя «ЕМЖК Уральский Провансаль» привлекут к ответственности по статье 14.33 КоАП РФ «Недобросовестная конкуренция» за имитацию упаковки уральского майонеза от ЕЖК.В пресс-службе УФАС по Свердловской области рассказали, что майонез «ЕЖК Провансаль» выпускается на территории УрФО с июня 2018 года. С октября 2020 года в продаже также появился майонез «ЕМЖК Уральский Провансаль». Первый производитель обратился с жалобой в ФАС, так как конкуренты имитируют его упаковку.Как установили в надзорном ведомстве, «ЕМЖК» использует сходное оформление до степени смешения с товарным знаком «ЕЖК Провансаль». Сама форма упаковки, цветовая гамма, расположение надписей и геометрические формы майонеза «ЕМЖК» копирует упаковку майонеза «ЕЖК Провансаль».Законного представителя ООО «ЕМЖК» вызвали на составление протокола.