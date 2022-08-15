«Екатеринбург-Сити» признан победителем летнего конкурса «ТОП-ЖК» - 2022

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Новый проект застройки делового квартала «Екатеринбург-Сити», который реализует в столице Урала девелопер «УГМК-Застройщик», вошел в число победителей летнего этапа Всероссийского градостроительного конкурса «ТОП ЖК» - 2022. По итогам оценки жюри (свыше 400 экспертов из 52 регионов России) «Екатеринбург-Сити» вошел в ТОП-3 номинации «Лучший проект смешанной застройки (mixed-use)».Деловой квартал «Екатеринбург-Сити» расположен в самом центре Екатеринбурга. Сегодня его формируют несколько знаковых объектов города: «Башня Исеть» с роскошным 5* апарт-комплексом Iset HomeAway Residence, отель Hyatt Regency Ekaterinburg 5* и деловой дом «Демидов».Одним из ключевых принципов реализации нового проекта стало сохранение объектов культурного наследия. Усадьбы начала XX века девелопер интегрирует в экосистему проекта, приспособит и адаптирует под соответствующее историческому контексту назначение. Пять объектов культурного наследия регионального значения (деревянное здание в стиле модерн, дом краеведа Афиногенова, усадьба Казанцева, дом ювелира И.К. Афиногенова и усадьба ювелира Антипина) будут представлять исторический и образовательный кластер инфраструктуры «Екатеринбург-Сити».Новая концепция развития квартала предполагает строительство новых жилых и инфраструктурных объектов в течение ближайших 10 лет. Экосистема «Екатеринбург-Сити» — это место для встреч, развития, развлечений, работы и жизни в одной локации:Кварталы объединят широкие 20-ти метровые пешеходные прогулочные зоны с ландшафтным оформлением, вдоль которых пройдет велосипедная дорожка. Особое внимание будет уделено озеленению всего участка, реализации концепции «всегда цветущего сада».В июне свои двери для резидентов и гостей открыл фитнес-клуб федеральной сети премиум-класса Encore Fitness Iset с панорамным бассейном и зоной SPA. В исторической части расположится филиал одной из лучших гимназий Урала, что позволит привить любовь к прекрасному у самых маленьких резидентов Сити с детства.Еще одним преимуществом делового квартала является его локация. В шаговой доступности – площадь 1905 года, набережная Исети и действующая инфраструктура «Екатеринбург-Сити» с первоклассным сервисом.В «Башне Исеть» располагаются роскошные апартаменты с панорамными видами на акваторию городской реки, а также единственный в Екатеринбурге 5* апартотель Iset HomeAway Residence. В рамках «Екатеринбург-Сити» планируется строительство еще двух жилых небоскребов на ул. Бориса Ельцина с квартирами и богатой сервисной инфраструктурой на первых этажах.В «Екатеринбург-Сити» предусмотрены разноплановые форматы досуга − от развлекательных центров до открытых концертных площадок. Сегодня в «Башне Исеть» успешно работают рестораны «Корова», Breadway-café и the BARBARA restaurant, которые уже полюбились резидентам и горожанам Екатеринбурга.Одним из первых объектов в реализации новой концепции квартала стал Гастромаркет, строительство которого динамично ведется с мая 2022 года. В июле был дан старт заливки фундамента здания. «Гастромолл» станет отличным дополнением к существующим ресторанам, собрав под одной крышей фуд-истории на любой вкус: от кафе с летними террасами до гастроточек, где можно будет приобрести натуральные фермерские продукты. Частью Гастромаркета станет event-площадка под летний кинотеатр и другие мероприятия open-air, например, гастрономические фестивали или концерты. Зимой она будет превращаться в красивый каток. Свои автомобили резиденты и посетители смогут оставить в теплом двухуровневом подземном паркинге.Девелопер предлагает современные планировочные решения для бизнеса в новых проектах. Так, сейчас завершается проектирование Офисного центра на ул. Челюскинцев - концептуально нового формата организации коммерческих помещений с разным назначением. Классический подход планировки офисов сменяется эргономичными решениями – это офисы с зимним садом, террасами и панорамными видами. Помимо этого, инфраструктуру центра будут составлять фуд-холл, ресторан, фитнес-пространство, а также конференц-зал на высоте для проведения деловых переговоров и фуршетов. Бронирование помещений стартует в сентябре, а к строительству объекта застройщик приступит уже в конце этого года.В данный момент активно проектируются две жилые башни, которые соединит единая галерея стилобата. На пяти этажах галереи расположится современный детский образовательный центр. Маленькие резиденты смогут найти здесь себе увлечение по душе, будут учиться коммуникации, получать навыки письма и изучать языки. Бронирование жилых резиденций в башнях запланировано на начало 2023 года.Одним из ключевых партнеров проекта выступает «Сбербанк». В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве на всей территории квартала будет внедрена современная система безопасности. Подобная IT-инфраструктура успешно реализована в штаб-квартире «Сбербанк Сити» в Москве. Деловой квартал будет оснащен высокотехнологичной системой видеонаблюдения с распознаванием лиц, а вход на территорию осуществляться с помощью биометрической идентификации.