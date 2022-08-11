В Нижнем Тагиле проезд в общественном транспорте может подорожать до 26 рублей

11.26 Четверг, 18 августа 2022
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле перевозчики просят поднять стоимость проезда в общественном транспорте до 26 рублей. Об этом было заявлено на совещании, в котором участвовал мэр Владислав Пинаев, сообщает издание «Между строк».

На данный момент стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Тагила составляет 22 рубля. По словам перевозчиков, такая цена недостаточна, чтобы закрыть потребности, так как подорожали горюче-смазочные материалы, запчасти и сами автобусы стали.

Перевозчики планируют подать документы в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области для поднятия цены на проезд до 26 рублей.

Кроме того, на совещании подняли вопрос о введении безналичного расчета в автобусах. Однако перевозчики заявляют, что на данный момент это не выгодно, так как банк забирает за проводимую транзакцию 1-2 рубля. Введение безналичного расчета в автобусах, по их мнению, можно обсуждать при увеличении стоимости проезда.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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