В Нижнем Тагиле проезд в общественном транспорте может подорожать до 26 рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле перевозчики просят поднять стоимость проезда в общественном транспорте до 26 рублей. Об этом было заявлено на совещании, в котором участвовал мэр Владислав Пинаев, сообщает издание «Между строк».На данный момент стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Тагила составляет 22 рубля. По словам перевозчиков, такая цена недостаточна, чтобы закрыть потребности, так как подорожали горюче-смазочные материалы, запчасти и сами автобусы стали.Перевозчики планируют подать документы в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области для поднятия цены на проезд до 26 рублей.Кроме того, на совещании подняли вопрос о введении безналичного расчета в автобусах. Однако перевозчики заявляют, что на данный момент это не выгодно, так как банк забирает за проводимую транзакцию 1-2 рубля. Введение безналичного расчета в автобусах, по их мнению, можно обсуждать при увеличении стоимости проезда.