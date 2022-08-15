Две гостиницы у аэропорта Кольцово в Екатеринбурге продали с пятой попытки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завершился аукцион по продаже двух гостиниц около аэропорта Кольцово – Angelo и «Лайнер». Обладателем отелей стала компания из Москвы ООО «СБК Старт».Как сообщает Е1.RU со ссылкой на директора аукционного дома «Торги-ру» Андрея Окулова, торги проводились вчера, 16 августа. Оба объекта с аукциона ушли одним лотом за 812,1 миллиона рублей.– Первые торги по лоту были 18 января по цене 1,5 миллиарда рублей, в общей сложности провели четыре неуспешных аукциона, на пятом «на понижение» объект продали за 812,1 млн рублей, – рассказал Андрей Окулов.По данным Е1.RU, на торги заявилась только одна компания – ООО «СБК Старт». Согласно информации на сервисе контрагентов «Спарк-Интерфакс», фирму зарегистрировали 11 июля в Москве на Ленинградском проспекте. Уставной капитал компании составляет 10 тысяч рублей, а данные об учредителях отсутствуют. Основной сферой деятельности является управление недвижимостью, а также работа гостиниц.Добавим, что гостиницы Angelo и «Лайнер» принадлежали АО «Хорека Кольцово». Отели продавали в рамках банкротства компании. Причем акционерное общество само обратилось в суд в 2020 году с заявлением о банкротстве.