Нижнему Тагилу направили деньги на покупку новых трамваев
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Нижнему Тагилу направили 830 миллионов рублей на покупку новых трамваев. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
Постановление о распределении денег из областного бюджета муниципалитетам приняли сегодня, 16 августа, на заседании правительства Свердловской области. На эти средства город купит 12 новых трамваев.
Согласно постановлению, в этом году Нижний Тагил получит 520 миллионов рублей на покупку восьми вагонов, а в следующем – 312 миллионов рублей на приобретение еще четырех трамваев.
Постановление о распределении денег из областного бюджета муниципалитетам приняли сегодня, 16 августа, на заседании правительства Свердловской области. На эти средства город купит 12 новых трамваев.
Согласно постановлению, в этом году Нижний Тагил получит 520 миллионов рублей на покупку восьми вагонов, а в следующем – 312 миллионов рублей на приобретение еще четырех трамваев.
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