На обогатительной фабрике Среднеуральского медеплавильного завода заменили флотационную машину
Экономика
Фото: пресс-служба УГМК
На обогатительной фабрике Среднеуральского медеплавильного завода (предприятие металлургического комплекса УГМК) заменили старую флотомашину, прослужившую более 15 лет, на полностью автоматизированную.
В технологической цепочке задействованы 10 флотационных машин. Новая займет свое место в первой стадии межцикловой флотации, где извлекается основная часть медных минералов и получается самый качественный концентрат.
В отличии от своей предшественницы, новая флотомашина полностью автоматизирована. Если раньше флотатор вручную регулировал уровень пульпы и выход медного концентрата, то сейчас за всеми заданными параметрами следит сама техника.
Замена парка флотомашин началась на обогатительной фабрике семь лет назад. В год меняют по одной единице — на место изношенного приходит автоматизированное оборудование.
Новая флотомашина стала подарком — в конце июля подразделение отметило 85-летие. За эти годы обогатительной фабрикой переработано 98,7 млн тонн руды и 27,7 млн тонн шлака медеплавильного цеха. Это более 2 млн вагонов, общая длина состава которых — 25 тыс. км. Это больше, чем расстояние между северным и южным полюсами Земли.
В технологической цепочке задействованы 10 флотационных машин. Новая займет свое место в первой стадии межцикловой флотации, где извлекается основная часть медных минералов и получается самый качественный концентрат.
В отличии от своей предшественницы, новая флотомашина полностью автоматизирована. Если раньше флотатор вручную регулировал уровень пульпы и выход медного концентрата, то сейчас за всеми заданными параметрами следит сама техника.
— Это позволит облегчить труд наших работников и исключить человеческие ошибки, снизит колебания по качеству концентрата и извлечению меди. И плюс стабильная работа — новая машина меньше нуждается в ремонтах, — отметил начальник обогатительной фабрики СУМЗа Александр Копытов.
Замена парка флотомашин началась на обогатительной фабрике семь лет назад. В год меняют по одной единице — на место изношенного приходит автоматизированное оборудование.
Новая флотомашина стала подарком — в конце июля подразделение отметило 85-летие. За эти годы обогатительной фабрикой переработано 98,7 млн тонн руды и 27,7 млн тонн шлака медеплавильного цеха. Это более 2 млн вагонов, общая длина состава которых — 25 тыс. км. Это больше, чем расстояние между северным и южным полюсами Земли.
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