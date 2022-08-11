На обогатительной фабрике Среднеуральского медеплавильного завода заменили флотационную машину

— Это позволит облегчить труд наших работников и исключить человеческие ошибки, снизит колебания по качеству концентрата и извлечению меди. И плюс стабильная работа — новая машина меньше нуждается в ремонтах, — отметил начальник обогатительной фабрики СУМЗа Александр Копытов.



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

На обогатительной фабрике Среднеуральского медеплавильного завода (предприятие металлургического комплекса УГМК) заменили старую флотомашину, прослужившую более 15 лет, на полностью автоматизированную.В технологической цепочке задействованы 10 флотационных машин. Новая займет свое место в первой стадии межцикловой флотации, где извлекается основная часть медных минералов и получается самый качественный концентрат.В отличии от своей предшественницы, новая флотомашина полностью автоматизирована. Если раньше флотатор вручную регулировал уровень пульпы и выход медного концентрата, то сейчас за всеми заданными параметрами следит сама техника.Замена парка флотомашин началась на обогатительной фабрике семь лет назад. В год меняют по одной единице — на место изношенного приходит автоматизированное оборудование.Новая флотомашина стала подарком — в конце июля подразделение отметило 85-летие. За эти годы обогатительной фабрикой переработано 98,7 млн тонн руды и 27,7 млн тонн шлака медеплавильного цеха. Это более 2 млн вагонов, общая длина состава которых — 25 тыс. км. Это больше, чем расстояние между северным и южным полюсами Земли.