Екатеринбург и Нижний Тагил получат деньги на обновление общественного транспорта

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На заседании правительства Свердловской области утвердили изменения в госпрограмму, которые предусматривают предоставление средств Нижнему Тагилу на покупку новых трамваев и Екатеринбургу на покупку троллейбусов в 2023 году.Нижнему Тагилу на покупку 12 трамвайных вагонов в рамках федерального проекта «Чистый воздух» в этом году направят 520 миллионов рублей, а в следующем году – еще 312 миллионов рублей.Также в госпрограмме теперь предусмотрены деньги на приобретение троллейбусов в Екатеринбурге в 2023 году. Ранее Минпромторг России одобрил заявку на предоставление миллиарда рублей для обновления троллейбусного парка в уральской столице. Деньги из федерального бюджета должны поступить до конца года.Помимо этого, в госпрограмме предусмотрены 65 миллионов рублей на софинансирование лизинга уборочной и специализированной техники для Екатеринбурга.