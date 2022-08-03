Проверку еды на радиоактивность провели в Свердловской области
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В июле химики-аналитики испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора провели проверки около шестидесяти проб пищевых продуктов на радиоактивность (удельная активность стронция-90 и цезия-137).
Проверкам подверглись разные продукты: мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, арахис, хлеб и хлебобулочные изделия). Все проверки оказались успешными для производителей: нарушения действующих в Российской Федерации нормативов не были обнаружены.
Как отметили в ведомстве, стронций-90 и цезий-137 попадают в человеческий организм с с водой и едой, встраиваются в обмен веществ и приводят к разным физиологическим нарушениям.
Проверкам подверглись разные продукты: мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, арахис, хлеб и хлебобулочные изделия). Все проверки оказались успешными для производителей: нарушения действующих в Российской Федерации нормативов не были обнаружены.
Как отметили в ведомстве, стронций-90 и цезий-137 попадают в человеческий организм с с водой и едой, встраиваются в обмен веществ и приводят к разным физиологическим нарушениям.
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