Проверку еды на радиоактивность провели в Свердловской области

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В июле химики-аналитики испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора провели проверки около шестидесяти проб пищевых продуктов на радиоактивность (удельная активность стронция-90 и цезия-137).Проверкам подверглись разные продукты: мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, арахис, хлеб и хлебобулочные изделия). Все проверки оказались успешными для производителей: нарушения действующих в Российской Федерации нормативов не были обнаружены.Как отметили в ведомстве, стронций-90 и цезий-137 попадают в человеческий организм с с водой и едой, встраиваются в обмен веществ и приводят к разным физиологическим нарушениям.