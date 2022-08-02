«Титановую долину» хотят расширить за счет площадок в Алапаевске и Сысерти

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Заявку на увеличение площади особой экономической зоны «Титановая долина» в Свердловской области планируется подать в Минэкономразвития России до конца года. Об этом стало известно в ходе встречи министра экономического развития России Максима Решетникова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.Как рассказали в департаменте информационной политики региона, увеличить площадь ОЭЗ планируют за счет новых площадок в Алапаевске и Сысертском городском округе. Расширение требуется для реализации новых инвестиционных проектов по строительству электрометаллургического комплекса и современных цехов для производства товаров народного потребления.Ожидается, что расширение ОЭЗ «Титановая долина» позволит создать более 3500 новых рабочих мест.