«Титановую долину» хотят расширить за счет площадок в Алапаевске и Сысерти
Экономика
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Заявку на увеличение площади особой экономической зоны «Титановая долина» в Свердловской области планируется подать в Минэкономразвития России до конца года. Об этом стало известно в ходе встречи министра экономического развития России Максима Решетникова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Как рассказали в департаменте информационной политики региона, увеличить площадь ОЭЗ планируют за счет новых площадок в Алапаевске и Сысертском городском округе. Расширение требуется для реализации новых инвестиционных проектов по строительству электрометаллургического комплекса и современных цехов для производства товаров народного потребления.
Ожидается, что расширение ОЭЗ «Титановая долина» позволит создать более 3500 новых рабочих мест.
Как рассказали в департаменте информационной политики региона, увеличить площадь ОЭЗ планируют за счет новых площадок в Алапаевске и Сысертском городском округе. Расширение требуется для реализации новых инвестиционных проектов по строительству электрометаллургического комплекса и современных цехов для производства товаров народного потребления.
Ожидается, что расширение ОЭЗ «Титановая долина» позволит создать более 3500 новых рабочих мест.
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