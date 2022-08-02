Овощи продолжают дешеветь в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за неделю подешевели свекла, картофель, огурцы, помидоры, лук и другие овощи. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.Цены на свеклу за неделю снизились на 11,77% (до 40,46 руб. за кг.). Огурцы подешевели на 10, 34% (78,12 руб. за кг.), картофель – на 8,41% (47,93 руб. за кг.), помидоры – на 7,31 (10, 96 руб. за кг.), капуста белокочанная – на 6,84% (29,50 руб. за кг.), морковь – на 4,6% (58,97 руб. за кг.). Также цены снизились на 3,76% на яблоки (133,57 руб. за кг.) и на 6,39% на бананы (95,55 руб. за кг.).При этом примерно на 2% подорожали овощные и мясные консервы для детского питания (614,60 и 1041,29 руб. за кг. соответственно). Незначительно, на 1%, цены выросли на печенье, конфеты, колбасу и сливочное масло.