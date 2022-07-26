На обогатительной фабрике Производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» установили новую дробилку
Экономика
Фото: пресс-служба УГМК
На обогатительной фабрике филиала «Производства полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) установили новую дробилку отечественного производства КМД 1750Гр. Агрегат задействован на второй стадии техпроцесса – дроблении сырья на мелкую фракцию.
По словам начальника обогатительной фабрики филиала Александра Мишина, новая дробилка установлена взамен старой, выработавшей свой ресурс. Она работает в автоматическом режиме – регулировка разгрузочного отверстия проводится с пульта управления, что облегчает условия труда дробильщика. Кроме того, все параметры работы оборудования можно увидеть на мониторе.
Обогатительная фабрика оснащена двумя дробильными установками – для крупного и мелкого дробления. Процесс дробления находится в самом начале технологической цепочки фабрики и имеет важное значение для ведения процесса обогащения (операция, где происходит удаление максимального количества пустой породы, что приводит к повышению концентрации полезных компонентов).
Монтаж новой дробилки проводился в течение месяца. В нем участвовали специалисты завода-изготовителя, работники цеха централизованного ремонта филиала. Проектирование площадки под оборудование выполнил проектно-конструкторский отдел филиала.
В планах у металлургов – продолжать совершенствовать работу дробильного отделения. Планируется установить дополнительную систему аспирации и вентиляции для улучшения воздуха рабочей зоны.
По словам начальника обогатительной фабрики филиала Александра Мишина, новая дробилка установлена взамен старой, выработавшей свой ресурс. Она работает в автоматическом режиме – регулировка разгрузочного отверстия проводится с пульта управления, что облегчает условия труда дробильщика. Кроме того, все параметры работы оборудования можно увидеть на мониторе.
Обогатительная фабрика оснащена двумя дробильными установками – для крупного и мелкого дробления. Процесс дробления находится в самом начале технологической цепочки фабрики и имеет важное значение для ведения процесса обогащения (операция, где происходит удаление максимального количества пустой породы, что приводит к повышению концентрации полезных компонентов).
Монтаж новой дробилки проводился в течение месяца. В нем участвовали специалисты завода-изготовителя, работники цеха централизованного ремонта филиала. Проектирование площадки под оборудование выполнил проектно-конструкторский отдел филиала.
В планах у металлургов – продолжать совершенствовать работу дробильного отделения. Планируется установить дополнительную систему аспирации и вентиляции для улучшения воздуха рабочей зоны.
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