АО «Уралэлектромедь» увеличило производительность цеха по производству порошковых изделий
Экономика
Фото: пресс-служба УГМК
В цех по производству порошковых изделий (ЦППИ) АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) поступил новый фрезерный станок с числовым программным управлением. Агрегат позволил увеличить производительность цеха по механообработанным порошковым изделиям на 25 %.
Станок имеет ряд преимуществ перед существующими агрегатами. Он в два раза «сильнее» – мощность мотора шпинделя составляет 11 кВт. Инструментальный магазин имеет 24 позиций – то есть станок может в автоматическом режиме использовать 24 инструмента. А на смену инструментов уходит всего четыре секунды. Станок оснащен стружечным конвейером, который в автоматическом режиме убирает стружку: это существенно экономит время оператора на уборку рабочего места. И еще одна важная особенность – поворотный стол станка может перемещаться по четырем осям и тем самым обрабатывать детали более сложной конструкции.
Фото: пресс-служба УГМК
– Благодаря станку на участке выросла производительность труда. Если раньше в месяц мы выпускали до 10 тонн механообработанных изделий, то теперь объемы возросли до 13 тонн, – рассказал заместитель начальника цеха Андрей Камнев.
Станок имеет ряд преимуществ перед существующими агрегатами. Он в два раза «сильнее» – мощность мотора шпинделя составляет 11 кВт. Инструментальный магазин имеет 24 позиций – то есть станок может в автоматическом режиме использовать 24 инструмента. А на смену инструментов уходит всего четыре секунды. Станок оснащен стружечным конвейером, который в автоматическом режиме убирает стружку: это существенно экономит время оператора на уборку рабочего места. И еще одна важная особенность – поворотный стол станка может перемещаться по четырем осям и тем самым обрабатывать детали более сложной конструкции.
Фото: пресс-служба УГМК
– Работать оператору на таком станке – одно удовольствие. Его многофункциональность максимально облегчает труд. Даже предусмотрена подача охлаждающей жидкости через шпиндель, когда проводится сверление отверстий. Все функции станка позволяют экономить рабочее время и повышают эффективность обработки деталей, – подчеркнул наладчик станков ЦППИ Иван Парфенов.
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