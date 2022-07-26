АО «Уралэлектромедь» увеличило производительность цеха по производству порошковых изделий

– Благодаря станку на участке выросла производительность труда. Если раньше в месяц мы выпускали до 10 тонн механообработанных изделий, то теперь объемы возросли до 13 тонн, – рассказал заместитель начальника цеха Андрей Камнев.



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

– Работать оператору на таком станке – одно удовольствие. Его многофункциональность максимально облегчает труд. Даже предусмотрена подача охлаждающей жидкости через шпиндель, когда проводится сверление отверстий. Все функции станка позволяют экономить рабочее время и повышают эффективность обработки деталей, – подчеркнул наладчик станков ЦППИ Иван Парфенов.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В цех по производству порошковых изделий (ЦППИ) АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) поступил новый фрезерный станок с числовым программным управлением. Агрегат позволил увеличить производительность цеха по механообработанным порошковым изделиям на 25 %.Станок имеет ряд преимуществ перед существующими агрегатами. Он в два раза «сильнее» – мощность мотора шпинделя составляет 11 кВт. Инструментальный магазин имеет 24 позиций – то есть станок может в автоматическом режиме использовать 24 инструмента. А на смену инструментов уходит всего четыре секунды. Станок оснащен стружечным конвейером, который в автоматическом режиме убирает стружку: это существенно экономит время оператора на уборку рабочего места. И еще одна важная особенность – поворотный стол станка может перемещаться по четырем осям и тем самым обрабатывать детали более сложной конструкции.