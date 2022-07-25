В ЦБ рассказали, какие достопримечательности Екатеринбурга могут изобразить на пятитысячной купюре

«Когда мы проводили проект, то ни один наш читатель не предложил Ельцинский центр и храм на месте расстрела царской семьи в Екатеринбурге. Любопытно, что и экспертные группы ЦБ тоже не выдвинули эти объекты», – рассказал Сергей Белов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Зампред Центробанка Сергей Белов озвучил финальный список объектов из Екатеринбурга, которые могут изобразить на пятитысячной купюре нового дизайна.Как сообщил Белов в интервью «Известиям», эксперты определили круг объектов, которые появятся на купюрах нового дизайна номиналом 1000 и 5000 рублей. В финал попали девять объектов из Екатеринбурга:- Дом Севастьянова;- Плотинка;- панорамный вид Екатеринбурга;- Памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса;- здания-памятники конструктивизма;- Уральский хребет;- скульптура каслинского литья «Россия»;- малахитовая ваза;- знак «Европа - Азия».Согласно задумке дизайнеров, на одной стороне пятитысячной купюры будут изображены объекты из столицы Урала, а на обороте – виды других мест в УрФО. Также будет с купюрой номиналом 1000 рублей: на одной стороне разместят виды Нижнего Новгорода, а на другой – изображения из городов ПФО.