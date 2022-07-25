Мэрия Екатеринбурга выставила на аукцион 22 здания
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге представителей малого и среднего бизнеса приглашают к участию в аукционе на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда. Аукцион состоится 25 августа.
На торги выставлены 22 объекта нежилого фонда, расположенные на улицах:
- 8 Марта, 1;
- Антона Валека, 12;
- Крауля, 4;
- Луначарского, 49;
- Подгорная, 2;
- Стрелочников, 5;
- Челюскинцев, 64;
- Блюхера, 49б;
- Кондукторская, 6;
- Сыромолотова, 17;
- Шарташская, 25;
- 8 Марта, 95;
- Чайковского, 10;
- 40-летия Октября, 73;
- Вали Котика, 9;
- Ильича, 50а;
- Коммунистическая, 119;
- Красных Командиров, 120;
- Фрезеровщиков, 32;
- Фрезеровщиков, 86;
- Банковском переулке, 8;
- в поселке Совхозный на улице Городская, 1г.
Заявки и документы от предпринимателей на участие в аукционе будут принимать до 18 августа в рабочие дни с 09:30 до 12:30 и с 14:30 до 16:30 на проспекте Ленина, 24а, кабинет 292. Телефоны для справок: 304-18-43, 304-18-42.
На торги выставлены 22 объекта нежилого фонда, расположенные на улицах:
- 8 Марта, 1;
- Антона Валека, 12;
- Крауля, 4;
- Луначарского, 49;
- Подгорная, 2;
- Стрелочников, 5;
- Челюскинцев, 64;
- Блюхера, 49б;
- Кондукторская, 6;
- Сыромолотова, 17;
- Шарташская, 25;
- 8 Марта, 95;
- Чайковского, 10;
- 40-летия Октября, 73;
- Вали Котика, 9;
- Ильича, 50а;
- Коммунистическая, 119;
- Красных Командиров, 120;
- Фрезеровщиков, 32;
- Фрезеровщиков, 86;
- Банковском переулке, 8;
- в поселке Совхозный на улице Городская, 1г.
Заявки и документы от предпринимателей на участие в аукционе будут принимать до 18 августа в рабочие дни с 09:30 до 12:30 и с 14:30 до 16:30 на проспекте Ленина, 24а, кабинет 292. Телефоны для справок: 304-18-43, 304-18-42.
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