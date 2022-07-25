Мэрия Екатеринбурга выставила на аукцион 22 здания

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге представителей малого и среднего бизнеса приглашают к участию в аукционе на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда. Аукцион состоится 25 августа.На торги выставлены 22 объекта нежилого фонда, расположенные на улицах:- 8 Марта, 1;- Антона Валека, 12;- Крауля, 4;- Луначарского, 49;- Подгорная, 2;- Стрелочников, 5;- Челюскинцев, 64;- Блюхера, 49б;- Кондукторская, 6;- Сыромолотова, 17;- Шарташская, 25;- 8 Марта, 95;- Чайковского, 10;- 40-летия Октября, 73;- Вали Котика, 9;- Ильича, 50а;- Коммунистическая, 119;- Красных Командиров, 120;- Фрезеровщиков, 32;- Фрезеровщиков, 86;- Банковском переулке, 8;- в поселке Совхозный на улице Городская, 1г.Заявки и документы от предпринимателей на участие в аукционе будут принимать до 18 августа в рабочие дни с 09:30 до 12:30 и с 14:30 до 16:30 на проспекте Ленина, 24а, кабинет 292. Телефоны для справок: 304-18-43, 304-18-42.